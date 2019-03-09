Мадрид, 9 марта, 2019, 20:07 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Атлетико» и «Леганес» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 27-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «матрасников».

Fernandopascullo Стадион «Ванда Метрополитано»

Единственный мяч на 51-й минуте забил опорный полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес — 1:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Леганес»)

Удары 12/2

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 9/8

Поданные угловые 4/4

«Атлетико», набрав 56 очков, укрепился на 2-й позиции. «Леганес» с 33-мя баллами остался на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Хименес, Солано, Партей, Корреа, Эрнандес, Витоло, Гризманн, Калинич.

«Леганес»: Лунин, Рейес, Ньом, Кравец, Тарин, Омеру, Эрасо, Перес, Весна, Брэйтуэйт, Эн-Несери.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Желтые карточки: Хименес — 14, Брэйтуэйт — 15, Лемар — 53, Перес — 65.

Незабитые пенальти: Сауль — 50.

Голы: Сауль 51 — 1:0.