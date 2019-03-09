Киев, 9 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Украина, которой необходимо высокоточное ракетное оружие, избавилась от некоторых ограничений по дальности полета ракет. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национального развития.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сеятель

«Нас (Украину) больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности… — сказал глава государства. — Нам нужно высокоточное ракетное оружие».

Порошенко напомнил, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия также приостановила участие в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о выходе России из ДРСМД подписал 4 марта президент страны Владимир Путин, реагируя на соответствующее намерение Вашингтона. После этого в Госдепе США сообщили, что американская сторона готова к переговорам с РФ, если Москва обеспечит беспрепятственные проверки ради «безопасности США и их партнеров».