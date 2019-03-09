Уилсон и Фрейзер принесли «Борнмуту» победу над «Хаддерсфилдом»
Лондон, 9 марта, 2019, 19:58 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Хаддерсфилд» и «Борнмут» на «Стадионе Джона Смита» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «вишен».
Первый мяч на экваторе первого тайма забил Каллум Уилсон после передачи Фрейзера — 0:1. На 66-й минуте Райан Фрейзер удвоил преимущество гост ей — 0:2.
Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Борнмут»)
Удары 9/8
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 14/9
Поданные угловые 6/5
«Борнмут» набрал 37 очков и поднялся на 12-е место. «Хаддерсфилд» с 14-ю баллами остался на последней строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Хаддерсфилд»: Лессль, Бакуна, Йоргенсен, Шиндлер, Дурм, Биллинг, Муй, Притчард, Станкавик, Качунга, Мунье.
«Борнмут»: Боруц, Аке, Даниэлс, Смит, Мепэн, Сурман, Лерма, Брукс, Фрейзер, Уилсон, Кинг.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Желтые карточки: Качунга — 38, Станкавик — 57, Фрейзер — 88, Муй — 90.
Голы: Уилсон 20 — 0:1, Фрейзер 66 — 0:2.