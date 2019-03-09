Лондон, 9 марта, 2019, 19:58 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Хаддерсфилд» и «Борнмут» на «Стадионе Джона Смита» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «вишен».

andrew ringrose Стадион «Джона Смита»

Первый мяч на экваторе первого тайма забил Каллум Уилсон после передачи Фрейзера — 0:1. На 66-й минуте Райан Фрейзер удвоил преимущество гост ей — 0:2.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Борнмут»)

Удары 9/8

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 14/9

Поданные угловые 6/5

«Борнмут» набрал 37 очков и поднялся на 12-е место. «Хаддерсфилд» с 14-ю баллами остался на последней строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Хаддерсфилд»: Лессль, Бакуна, Йоргенсен, Шиндлер, Дурм, Биллинг, Муй, Притчард, Станкавик, Качунга, Мунье.

«Борнмут»: Боруц, Аке, Даниэлс, Смит, Мепэн, Сурман, Лерма, Брукс, Фрейзер, Уилсон, Кинг.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Качунга — 38, Станкавик — 57, Фрейзер — 88, Муй — 90.

Голы: Уилсон 20 — 0:1, Фрейзер 66 — 0:2.