Лондон, 9 марта, 2019, 19:57 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Ньюкасл» и «Эвертон» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось камбэком «сорок» со счета 0:2.

Martin Le Roy Стадион «Сент-Джеймс Парк»

На 18-й минуте молодой английский форвард Доминик Калверт-Льюин открыл счет — 0:1. Через 16 минут Ришарлисон удвоил преимущество «ирисок» — 0:2. На экваторе второго тайма Саломон Роднон вернул «сорок» в игру — 1:2. На 81-й и 84-й минутах Айосе Перес оформил дубль и принес своей команде фантастическую победу — 3:2.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Эвертон»)

Удары 18/7

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 12/10

Поданные угловые 8/2

«Ньюкасл» набрал 34 очка и поднялся на 13-е место. «Эвертон» с 37-ю баллами опустился на 11-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Лежен, Сонъен, Ритчи, Хайден, Йедлин, Рондон, Перес, Алмирон.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Кенни, Гомеш, Гейе, Сигурдссон, Бернард, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Главный арбитр матча: Ли Мейсон.

Желтые карточки: Ласселс — 42, Кенни — 53, Шер — 70, Шелви — 89.

Не забитые пенальти: Ритчи — 31.

Голы: Калверт-Льюин 18 — 0:1, Ришарлисон 32 — 0:2, Рондон 65 — 1:2, Перес 81 — 2:2, Перес 84 — 3:2.