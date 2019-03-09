«Ньюкасл» вырвал победу в матче с «Эвертоном»
Лондон, 9 марта, 2019, 19:57 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Ньюкасл» и «Эвертон» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось камбэком «сорок» со счета 0:2.
На 18-й минуте молодой английский форвард Доминик Калверт-Льюин открыл счет — 0:1. Через 16 минут Ришарлисон удвоил преимущество «ирисок» — 0:2. На экваторе второго тайма Саломон Роднон вернул «сорок» в игру — 1:2. На 81-й и 84-й минутах Айосе Перес оформил дубль и принес своей команде фантастическую победу — 3:2.
Статистика матча («Ньюкасл"/"Эвертон»)
Удары 18/7
Удары в створ ворот 7/3
Процент владения мячом 47%/53%
Нарушения правил 12/10
Поданные угловые 8/2
«Ньюкасл» набрал 34 очка и поднялся на 13-е место. «Эвертон» с 37-ю баллами опустился на 11-ю позицию.
Стартовые составы команд на матч:
«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Лежен, Сонъен, Ритчи, Хайден, Йедлин, Рондон, Перес, Алмирон.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Кенни, Гомеш, Гейе, Сигурдссон, Бернард, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Главный арбитр матча: Ли Мейсон.
Желтые карточки: Ласселс — 42, Кенни — 53, Шер — 70, Шелви — 89.
Не забитые пенальти: Ритчи — 31.
Голы: Калверт-Льюин 18 — 0:1, Ришарлисон 32 — 0:2, Рондон 65 — 1:2, Перес 81 — 2:2, Перес 84 — 3:2.