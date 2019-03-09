Лондон, 9 марта, 2019, 19:55 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Саутгемптон» и «Тоттенхэм» на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «святых».

David Dixon Стадион «Сент-Мэрис»

На 26-й минуте таранный форвард сборной Англии Харри Кейн открыл счет, замкнув передачу Деле Алли — 0:1. На 76-й минуте Янн Валери вернул хозяев в игру — 1:1. Через 5 минут Джеймс Уорд-Прауз забил победный мяч в ворота Уго Льориса.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Тоттенхэм»)

Удары 10/15

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 39%/61%

Нарушения правил 14/8

Поданные угловые 1/8

«Тоттенхэм» с 61-м баллом остался на 3-й позиции. «Саутгемтпон» набрал 30 баллов и поднялся на 16-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Саутгемптон»: Ган, Есида, Вестергорд, Беднарек, Ромеу, Уорд-Прауз, Бертранд, Редмонд, Хейбьерг, Валери, Остин.

«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Вертонген, Санчес, Уокер-Питерс, Дайер, Сиссоко, Алли, Эриксен, Кейн, Моура.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Желтые карточки: Ромеу — 10, Валери — 22, Хейбьерг — 78, Уокер-Питерс — 79, Сиссоко — 88, Редмонд — 88.

Голы: Кейн 26 — 0:1, Валери 76 — 1:1, Уорд-Прауз 81 — 2:1.