Лондон, 9 марта, 2019, 19:54 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Лестер» и «Фулхэм» на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «лис».

Pink Spider Стадион «Кинг Пауэр»

Первый мяч на экваторе первой половины забил центральный полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс — 1:0. На 51-й минуте Флойд Айите восстановил равновесие в счете — 1:1. Через 27 минут Джейми Варди принес хозяевам победу, замкнув передачу Джеймса Мэддисона — 2:1. В конце матча Варди оформил дубль — 3:1.

Статистика матча («Лестер"/"Фулхэм»)

Удары 15/5

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 8/12

Поданные угловые 6/5

«Лестер» набрал 38 очков и поднялся на 11-е место. «Фулхэм» с 17-ю баллами остался на 19-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Перейра, Магуайр, Грэй, Мэддисон, Барнс, Тилеманс, Ндиди, Варди.

«Фулхэм»: Рико, Одои, Рим, Нортвейт, Брайан, Сесеньон, Чемберс, Макдональд, Кэрни, Бабел, Митрович.

Главный арбитр матча: Давид Кут.

Желтые карточки: Бабел — 55, Брайан — 60.

Голы: Тилеманс 21 — 1:0, Айите 51 — 1:1, Варди 78 — 2:1, Варди 86 — 3:1.