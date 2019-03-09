Дамаск, 9 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. В Сирии совершен новый теракт. Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Взрыв произошел в субботу, 9 марта, в деревне Арак. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, ещё 11 получили ранения.

«Восемь мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате взрыва мины», — передает вещатель.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

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