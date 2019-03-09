«Фрайбург» набрал максимум очков в матче с «Гертой»
Берлин, 9 марта, 2019, 19:35 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Фрайбург» и «Герта» на стадионе «Шварцвальд-Штадион» был разыгран матч 25-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.
На экваторе первой половины Нильс Петерсен открыл счет после передачи Грифо — 1:0. На 76-й минуте Ведад Ибишевич восстанови равновесие в счете — 1:1. Через 4 минут Ибишевич срезал мяч в свои ворота — 1:2.
Статистика матча («Фрайбург"/"Герта»)
Удары 10/14
Удары в створ ворот 5/6
Процент владения мячом 36%/64%
Нарушения правил 10/17
Поданные угловые 3/6
«Фрайбург» набрал 30 очков и поднялся на 12-е место. «Герта» с 35-ю баллами осталась на 9-й строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Фрайбург»: Шволов, Линхарт, Кюблер, Хайнц, Гюнтер, Абраши, Франц, Вальдшмидт, Хаберер, Грифо, Петерсен.
«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Торунарига, Дуда, Клюнтер, Груич, Миттельштадт, Лустенбергер, Калу, Ибишевич.
Главный арбитр матча: Роберт Шродер.
Желтые карточки: Миттельштадт — 18, Штарк — 43, Груич — 59, Шлоттербек — 61.
Голы: Петерсен 27 — 1:0, Ибишевич 76 — 1:1, Ибишевич (авг) 80 — 2:1.