Берлин, 9 марта, 2019, 19:35 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Фрайбург» и «Герта» на стадионе «Шварцвальд-Штадион» был разыгран матч 25-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

Florian K Стадион «Шварцвальд-Штадион»

На экваторе первой половины Нильс Петерсен открыл счет после передачи Грифо — 1:0. На 76-й минуте Ведад Ибишевич восстанови равновесие в счете — 1:1. Через 4 минут Ибишевич срезал мяч в свои ворота — 1:2.

Статистика матча («Фрайбург"/"Герта»)

Удары 10/14

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения мячом 36%/64%

Нарушения правил 10/17

Поданные угловые 3/6

«Фрайбург» набрал 30 очков и поднялся на 12-е место. «Герта» с 35-ю баллами осталась на 9-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Линхарт, Кюблер, Хайнц, Гюнтер, Абраши, Франц, Вальдшмидт, Хаберер, Грифо, Петерсен.

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Торунарига, Дуда, Клюнтер, Груич, Миттельштадт, Лустенбергер, Калу, Ибишевич.

Главный арбитр матча: Роберт Шродер.

Желтые карточки: Миттельштадт — 18, Штарк — 43, Груич — 59, Шлоттербек — 61.

Голы: Петерсен 27 — 1:0, Ибишевич 76 — 1:1, Ибишевич (авг) 80 — 2:1.