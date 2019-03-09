Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Штормовая погода, установившаяся 9 марта в Петербурге и Ленобласти, привела к тому, что несколько десятков рыбаков оказались в опасной для жизни ситуации на льду Финского залива. Совместными усилиями оперативных служб спасены 97 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Бойцы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга во время учений на Финском заливе

Напомним, в субботу в петербургском регионе сильный западный ветер, порывы которого достигали 17−22 м/с, сопровождался снегом и метелью. С ночи до середины дня пришлось закрывать затворы на дамбе, потому что возникла угроза наводнения.

С 7 марта в Петербурге действует официальный запрет выхода на лед водоемов. Однако, как отмечают в ГУ МЧС, «нашлись все-таки любители зимней рыбалки, рискнувшие испытать лед Финского залива на прочность, а заодно и поиграть в игры со смертью». При этом сильный ветер, при температуре немного выше нуля, способствовал интенсивному разрушению ледового покрова Финского залива.

«Поскольку с раннего утра 9 марта затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений были закрыты, своевременно прийти на помощь рыбакам оказалось невозможно. Поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось прибегнуть к беспрецедентным мерам и провести целую спецоперацию для спасения любителей подледного лова», — рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

К петербургской дамбе по тревоге прибыли экипажи эвакуаторов ДПС ГИБДД, которые перевезли спасательные катера МЧС на другую сторону дамбы, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. После этого катера на воздушных подушках взяли на борт и доставили на берег 97 рыбаков.

Петербургские спасатели предупреждают, что сильный ветер в регионе продолжается, и призывают граждан не выходить на лед.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские спасатели 15 февраля текущего года провели у южного берега Финского залива, вблизи спасательной станции Стрельна, учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период.