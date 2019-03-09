«Боруссия» вырвала победу над «Штутгартом»
Берлин, 9 марта, 2019, 19:31 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Боруссия» и «Штутгарт» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 25-го тура Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «шмелей».
На 62-й минуте Марко Ройс открыл счет, реализовав пенальти — 1:0. Через 9 минут Марк-Оливер Кемпф отличился забитым мячом — 1:1. В конце матча Франсиско Алькасер и Кристиан Пулишич установили окончательный счет — 3:1.
Статистика матча («Боруссия"/"Штутгарт»)
Удары 18/6
Удары в створ ворот 9/1
Процент владения мячом 70%/30%
Нарушения правил 7/11
Поданные угловые 7/1
«Боруссия» набрал 57 очков и осталась на 2-й позиции. «Штутгарт» с 19-ю баллами занял 16-е место в «зоне вылета».
Стартовые составы команд на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Хакими, Аканджи, Вулф, Санчо, Гетце, Геррейро, Витсель, Ройс, Алькасер.
«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Кемпф, Кабак, Павар, Бек, Аскасибар, Кастро, Цубер, Эссвайн, Гонсалес.
Главный арбитр матча: Бенджамин Кортус.
Желтые карточки: Цубер — 57, Инсуа — 68, Ройс — 69, Вульф — 70, Витсель — 86, Аскасибар — 90.
Голы: Ройс (пен) 62 — 1:0, Кемпф 71 — 1:1, Алькасер 84 — 2:1, Пулишич 90+2 — 3:1.