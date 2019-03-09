Берлин, 9 марта, 2019, 19:31 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Боруссия» и «Штутгарт» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 25-го тура Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «шмелей».

Dmitrij Rodionov Стадион «Сигнал Идуна Парк»

На 62-й минуте Марко Ройс открыл счет, реализовав пенальти — 1:0. Через 9 минут Марк-Оливер Кемпф отличился забитым мячом — 1:1. В конце матча Франсиско Алькасер и Кристиан Пулишич установили окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Боруссия"/"Штутгарт»)

Удары 18/6

Удары в створ ворот 9/1

Процент владения мячом 70%/30%

Нарушения правил 7/11

Поданные угловые 7/1

«Боруссия» набрал 57 очков и осталась на 2-й позиции. «Штутгарт» с 19-ю баллами занял 16-е место в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Хакими, Аканджи, Вулф, Санчо, Гетце, Геррейро, Витсель, Ройс, Алькасер.

«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Кемпф, Кабак, Павар, Бек, Аскасибар, Кастро, Цубер, Эссвайн, Гонсалес.

Главный арбитр матча: Бенджамин Кортус.

Желтые карточки: Цубер — 57, Инсуа — 68, Ройс — 69, Вульф — 70, Витсель — 86, Аскасибар — 90.

Голы: Ройс (пен) 62 — 1:0, Кемпф 71 — 1:1, Алькасер 84 — 2:1, Пулишич 90+2 — 3:1.