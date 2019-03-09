«РБ Лейпциг» не сумел дожать «Аугсбург»
Берлин, 9 марта, 2019, 19:25 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Аугсбург» на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 25-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/"Аугсбург»)
Удары 16/5
Удары в створ ворот 4/3
Процент владения мячом 66%/34%
Нарушения правил 13/10
Поданные угловые 7/4
«РБ Лейпциг» набрал 46 очков и укрепился на 3-й позиции. «Аугсбург» с 22-мя баллами остался на 15-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Адамс, Лаймер, Кампль, Вернер, Кунья.
«Аугсбург»: Кобел, Хедира, Шмид, Дансо, Макс, Байер, Грегоритш, Джачхоль, Йенсен, Тайгль, Кордова.
Главный арбитр матча: Свен Яблонски.
Желтые карточки: Конате — 17, Дансо — 35.