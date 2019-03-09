Берлин, 9 марта, 2019, 19:25 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Аугсбург» на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 25-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Philipp Стадион «Ред Булл Арена»

Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/"Аугсбург»)

Удары 16/5

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 66%/34%

Нарушения правил 13/10

Поданные угловые 7/4

«РБ Лейпциг» набрал 46 очков и укрепился на 3-й позиции. «Аугсбург» с 22-мя баллами остался на 15-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Адамс, Лаймер, Кампль, Вернер, Кунья.

«Аугсбург»: Кобел, Хедира, Шмид, Дансо, Макс, Байер, Грегоритш, Джачхоль, Йенсен, Тайгль, Кордова.

Главный арбитр матча: Свен Яблонски.

Желтые карточки: Конате — 17, Дансо — 35.