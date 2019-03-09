Берлин, 9 марта, 2019, 19:22 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Бавария» и «Вольфсбург» на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 25-го тура Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой клуба из Мюнхена.

Maximilian Dörrbecker (Chumwa) Стадион «Альянц Арена»

Серж Гнабри на 34-й минуте открыл счет — 1:0. Через 3 минуты польский таранный форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Гнабри — 2:0. В дебюте второй половины Хамес Родригес довел счет до разгромного — 3:0. На 76-й минуте Томас Мюллер отличился забитым мячом — 4:0. Через 6 минут молодой защитник сборной Германии Джошуа Киммих забил пятый мяч в ворота Куна Кастельса — 5:0. В конце матча Левандовски оформил дубль — 6:0.

Статистика матча («Бавария"/"Вольфсбург»)

Удары 20/4

Удары в створ ворот 13/1

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 10/8

Поданные угловые 7/2

«Бавария» набрала 57 очков и осталась на первом месте. «Вольфсбург» с 39-ю баллами занял 7-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Рафинья, Боатенг, Киммих, Алькантара, Мартинес, Родригес, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Мехмеди, Гилавоги, Арнольд, Вегорст.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Желтые карточки: Реджбецай — 86.

Голы: Гнабри 34 — 1:0, Левандовски 37 — 2:0, Родригес 52 — 3:0, Мюллер 76 — 4:0, Киммих 82 — 5:0, Левандовски 85 — 6:0.