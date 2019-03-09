«Бавария» в пух и прах разнесла «Вольфсбург»
Берлин, 9 марта, 2019, 19:22 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Бавария» и «Вольфсбург» на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 25-го тура Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой клуба из Мюнхена.
Серж Гнабри на 34-й минуте открыл счет — 1:0. Через 3 минуты польский таранный форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Гнабри — 2:0. В дебюте второй половины Хамес Родригес довел счет до разгромного — 3:0. На 76-й минуте Томас Мюллер отличился забитым мячом — 4:0. Через 6 минут молодой защитник сборной Германии Джошуа Киммих забил пятый мяч в ворота Куна Кастельса — 5:0. В конце матча Левандовски оформил дубль — 6:0.
Статистика матча («Бавария"/"Вольфсбург»)
Удары 20/4
Удары в створ ворот 13/1
Процент владения мячом 58%/42%
Нарушения правил 10/8
Поданные угловые 7/2
«Бавария» набрала 57 очков и осталась на первом месте. «Вольфсбург» с 39-ю баллами занял 7-ю позицию.
Стартовые составы команд на матч:
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Рафинья, Боатенг, Киммих, Алькантара, Мартинес, Родригес, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Мехмеди, Гилавоги, Арнольд, Вегорст.
Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.
Желтые карточки: Реджбецай — 86.
Голы: Гнабри 34 — 1:0, Левандовски 37 — 2:0, Родригес 52 — 3:0, Мюллер 76 — 4:0, Киммих 82 — 5:0, Левандовски 85 — 6:0.