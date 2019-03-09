Лондон, 9 марта, 2019, 19:15 — ИА Регнум. 9 марта между коллективами «Кристал Пэлас» и «Брайтон» на стадионе «Селхест Парк» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой гостей.

Rockybiggs Стадион «Селхерст Парк»

На 19-й минуте Гленн Маррей открыл счет — 0:1. В дебюте второй половины сербский опорный полузащитник Лука Миливоевич вернул «орлов» в игру, реализовав пенальти — 1:1. Через 24 минуты Антони Кноккарт принес «чайкам» победу — 1:2.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Брайтон»)

Удары 15/4

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения мячом 63%/37%

Нарушения правил 8/18

Поданные угловые 8/0

«Брайтон» набрал 33 очка и поднялся на 14-ю строчку. «Кристал Пэлас» с тем же количеством очков идет позицией выше.

Стартовые составы команд на матч:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Дэнн, Ван-Биссака, Миливоевич, Шлупп, Макартур, Таунсенд, Заа, Батшуайи.

«Брайтон»: Райан, Даффи, Данк, Монтойа, Бернардо, Стивенс, Биссума, Преппер, Кноккарт, Джаханбакш, Маррей.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Желтые карточки: Кноккарт — 1, Монтойа — 24, Маррей — 70, Дэнн — 89, Райан — 90, Бернардо — 90.

Голы: Маррей 19 — 0:1, Миливоевич (пен) 50 — 1:1, Кноккарт 74 — 1:2.