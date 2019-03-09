Москва, 9 марта, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на своем поле переиграл казанский «Рубин» в матче девятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 9 марта на «ВЭБ Арене» в Москве, завершилась со счётом 3:0.

Denis BGRUS Стадион «ВЭБ Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Такума Нисимура, Федор Чалов и Яка Бийол.

После девятнадцати матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Казанский «Рубин», набравший 28 баллов, находится на шестой позиции.

Читайте также: ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России

А также: «Рубин» переиграл «Ахмат» в матче чемпионата России