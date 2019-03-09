Париж, 9 марта, 2019, 18:37 — ИА Регнум. В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали более 5 человек, которые принимали участие в акциях протеста «жёлтых жилетов». Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

Olivier Ortelpa Желтые жилеты

«Семь человек были задержаны в Париже», — передает вещатель.

Напомним, 9 марта в Париже проходит очередная протестная акция активистов «жёлтых жилетов», которые выступают против социальной политики главы Франции Эммануэля Макрона и его правительства.

Читайте также: В Париже против «желтых жилетов» вышли «красные платки»