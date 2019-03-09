Каракас, 9 марта, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Патриоты Венесуэлы готовы отважно защищать страну. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Мадуро

«Каждая попытка империалистической агрессии встретит решительный ответ патриотов», — отметил глава государства.

По его словам, власти США, которые вводят ограничительные меры против Боливарианской Республики, «недооценивают сознательность и решимость народа Венесуэлы».

Напомним, 8 марта венесуэльский президент Николас Мадуро написал на странице в Twitter, что Вашингтон организовал электрическую войну в Венесуэле.

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