Луганск, 9 марта, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбит в районе населенного пункта Попасная. Об этом сообщил 9 марта официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

Mil-lnr.info Украинский беспилотник

«БПЛА коммерческого типа «КАТАНА-АГРО»… попал в зону поражения огневых средств ПВО Народной милиции и был сбит», — заявил Марочко.

По его словам, в настоящее время специалисты изучают карту памяти, содержащуюся в сбитом БПЛА.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что нарушений «весеннего перемирия» украинскими войсками в ЛНР не зафиксировано.

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