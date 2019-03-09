Москва, 9 марта, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Бывший заместитель директора АО «Росгеология» Руслан Горринг, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, арестован на два месяца. Такое решение принял в субботу, 9 марта, Домодедовский городской суд Московской области, удовлетворивший ходатайство следственных органов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

Rosgeo.com Руслан Горринг (справа)

«Суд … избрал в отношении Руслана Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 7 мая», — уточнил источник.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта 2019 г. в столичном аэропорту «Внуково» был задержан бывший первый замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере.

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