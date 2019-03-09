Калуга, 9 марта, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В калужском арт-парке Никола-Ленинвец 9 марта в канун завершения Масленицы сожгли башню «Бастилия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru В арт-парке Никола-Ленинвец сожгли башню «Бастилия»

По информации официального сайта арт-парке Никола-Ленинвец, в 2019 году известный художник Николай Полисский построил башню по мотивам крепости Бастилии, знаменитой своим исчезновением в ходе великой французской революции. Исчезнуть Никола-Ленивецкой «Бастилии» было суждено в ходе карнавального сожжения под предводительством художника-перформансиста Германа Виноградова. Высота сооружения для масленичного сжигания составила 20 метров.

По словам организаторов действа, «Бастилия» в Калужской области «не будет иметь ни одного заключенного и сгорит без революционных событий и при полном и равном уважении к поклонникам Робеспьера и Людовика XVI».

Настоящая французская Бастилия была построена в Париже в XIV веке. Сначала она использовалась как крепость, а затем — как тюрьма для государственных преступников. 14 июля 1789 года восставшие парижане взяли Бастилию штурмом, положив начало Великой французской революции. Через два года Бастилия была разрушена как «символ тирании», а на том месте, где она стояла, установили табличку с надписью «Здесь танцуют и все будет хорошо».

Кстати, в 2018 году, гости в калужском арт-парке Никола-Ленивец увидели «Горящую готику» — пылающую 30-метровую скульптуру в виде католического собора, а в 2017 году здесь сожгли башню из дерева величиной с пятиэтажный дом, которая состояла из отходов лесозаготовки и сена.

Напомним, парк Никола-Ленивец Калужской области — это самый большой арт-парк в Европе. Здесь на площади 650 гектаров возведено более 30 арт-объектов, проходят фестивали «Архстояние», «Архстояние Детское», «Ночь новых медиа».