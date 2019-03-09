Киев, 9 марта, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Украина, где национальный язык закрепился в обществе, избавилась от «культурной оккупации». Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко во время мероприятий по случаю дня рождения Тараса Шевченко в Каневе на Тарасовой горе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

«Мы (жители Украины) освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая», — сказал глава государства.

По его словам, позиции украинского языка в стране «сильны как никогда».

Напомним, ранее украинские сотрудники СМИ опубликовали два громких расследования. Журналисты обвинили действующего президента Украины и его ближайшее окружение в «разворовывании оборонного бюджета Украины».

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