Порошенко сообщил об освобождении Украины от «культурной оккупации»
Киев, 9 марта, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Украина, где национальный язык закрепился в обществе, избавилась от «культурной оккупации». Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко во время мероприятий по случаю дня рождения Тараса Шевченко в Каневе на Тарасовой горе.
«Мы (жители Украины) освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая», — сказал глава государства.
По его словам, позиции украинского языка в стране «сильны как никогда».
Напомним, ранее украинские сотрудники СМИ опубликовали два громких расследования. Журналисты обвинили действующего президента Украины и его ближайшее окружение в «разворовывании оборонного бюджета Украины».
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