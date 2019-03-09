Москва, 9 марта, 2019, 16:54 — ИА Регнум. В четырех городах России — во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе — до 2023 года будут открыты культурно-образовательные и музейные комплексы. Президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству. Концепции комплексов должны быть представлены 25 апреля. К 30 апреля федеральные ведомства и региональные власти должны определить объем и источники финансирования проектов. Напомним, что вице-премьер Ольга Голодец уже ознакомила главу государства с проектами комплексов в выставочном формате. Проекты предусматривают целый кластер образовательных учреждений, театры, концертные залы, новые музейные пространства и другие учреждения культуры.