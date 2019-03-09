Калуга, 9 марта, 2019, 16:26 — ИА Регнум. В калужской областной специальной библиотеке для слепых имени Николая Островского состоялась передача книг для пополнения библиотечных фондов исправительных учреждений области.

40.fsin.su Передача книг для пополнения библиотечных фондов исправительных учреждений

Как сообщила 9 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, член Общественной наблюдательной комиссии региона заведующая библиотекой Мария Коновалова безвозмездно передала для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы области, более 40 книг.

По ее словам, в этот комплект входит учебная, научная, классическая, духовно-нравственная литература с шрифтом Брайля.

«В дар переданы произведения как отечественных, так и зарубежных авторов, — сказала Ирина Бегунова. — Нестареющая классика гармонично сочетается с авторами нового времени. Здесь же найдутся и журналы об истории и личности, культуре и здоровью. Книги специально отобраны специалистами библиотеки с учетом положительного воздействия на осужденных, ведь книги — это то немногое, что помогает заключенному сохранить в себе человека».

Все подаренные книги будут переданы в библиотеки следственных изоляторов и исправительных колоний для чтения слабовидящими осужденными и подследственными лицами.