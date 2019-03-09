Луцк, Украина, 9 марта, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Украинский журналист погиб в ДТП, которое произошло в Волынской области. Супруга журналиста госпитализирована в отделение реанимации. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба полиции в Волынской области.

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По предварительной информации, трагедия произошла поздно вечером 8 марта на автодороге в селе Струмовка под Луцком. Журналист местной телерадиокомпании, мужчина 57-ми лет и его супруга, женщина 40 лет, были сбиты автомобилем Volkswagen Golf во время пересечения проезжей части вне пешеходного перехода.

По данным полиции, автомобилем Volkswagen Golf управлял мужчина 50-ти лет. По словам водителя, он не смог справиться с управлением из-за ослепившего его света встречного автомобиля.

В результате ДТП мужчина скончался на месте, его супруга была госпитализирована в отделением реанимации городской больницы Луцка. Её состояние оценивается медиками как тяжёлое.

По данным украинского телеканала 24tv, погибшим мужчиной был заслуженный журналист Украины Юрий Яцюк, работавший в телекомпании «Аверс». Яцюк с супругой попали в ДТП, возвращаясь с похорон журналиста Романа Флишаровского.

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