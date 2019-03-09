Москва, 9 марта, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Прощание с актером Владимиром Этушем, который скончался 9 марта в Москве, состоится в Театре имени Вахтангова 12 марта 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Церемония прощания (с актером) состоится во вторник, 12 марта, в зале Основной сцены Театра имени Евгения Вахтангова с 10:00 мск», — говорится в сообщении.

По последним данным, похоронен Этуш будет на Новодевичьем кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Москве скончался актёр советского и российского театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Щукина, народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш.

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