Дамаск, 9 марта, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В ночь с 7 на 8 марта сирийские ВВС нанесли очередную серию тяжелых авиаударов по джихадистам на юге провинции Идлиб. Ударам подверглись позиции исламистов в городах Хал аль-Сабиль и Хан-Шейхун. Эти районы контролируются террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Города Хал аль-Сабиль и Хан-Шейхун являются оплотом исламистов в южном Идлибе. Об этом сообщил новостной ресурс Al-Masdar News.

a.anis Сирийские ВВС

Кроме того, Сирийская арабская армия подвергла сильным обстрелам города в западной части Идлиба вдоль турецкой границы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сирийская армия и российские ВКС готовятся к крупномасштабному наступлению по всей линии Большого Идлиба. В качестве первоочередных и приоритетных целей определены города Морек и Аль-Латамина в северной части провинции Хама, а также равнина Аль-Гааб, которая расположена между северо-западной Хамой и юго-западным Идлибом.

Активизация сирийской армии, возобновление действий авиации САР и ВКС РФ не на шутку встревожили «покровителей» террористических группировок в лице турецких военных и спецслужб. Турецкое минобороны заявило о том, что уже приступило к патрулированию Идлибской демилитаризованной зоны. Можно предположить, что истинный мотив в данном случае — это попытка защитить своих подопечных боевиков, т.к. ранее турецкие военные не проявляли особого рвения в этом вопросе.