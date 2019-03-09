Москва, 9 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Владимира Этуша.

Владимир Этуш в молодости

«Владимир Этуш прожил образцовую жизнь. Он герой, защищал свою страну с оружием в руках, трудился до последних месяцев жизни, собирался выйти на сцену три месяца назад, снялся во множестве фильмов, в том числе, всенародно любимых», — отметил депутат Госдумы Жириновский.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, он будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. Поклонники смогут проститься с ним в стенах Театра им. Вахтангова.