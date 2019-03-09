Пекин, 9 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. В Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC) решили построить три дополнительных прототипа самолёта-амфибии AG600 для ускорения процесса сертификации. Об этом сообщает ИА «Синьхуа».

Alert5 AG-600

Испытания первого прототипа AG600 начались в декабре 2017 года. В AVIC запланировали строительство ещё трёх прототипов, которые также будут задействованы при проведении испытаний. В китайской корпорации отмечают, что это позволит ускорить получение сертификатов на осуществление полётов самолётов этого типа.

В 2019 году будут проведены испытания на управляемость при срыве потока и гидродинамическую управляемость.

Напомним, самолёт-амфибия AG600 является самым крупным в мире. Длина корпуса AG600 составляется около 39 метров, размах крыльев — 38,8 метров. Предполагается, что AG600 будет использоваться при проведении спасательных работа на воде и для тушения лесных пожаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в пресс-службе AVIC рассказали об успешном завершении испытаний AG600 по взлёту и посадке с воды.