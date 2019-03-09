Москва, 9 марта, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Владимира Этуша.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Владимир Этуш в роли Антона Семёновича Шпака

«Фронтовик, человек непростой судьбы, он всегда сохранял бодрость духа, искренность и чувство юмора. Владимир Этуш — легендарный актер Театра им. Е. Вахтангова, хранитель театральных традиций вахтанговской школы, выдающийся педагог», — цитирует Володина пресс-службы Госдумы.

Роли в фильмах «Кавказская пленница», «Тень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «31 июня» стали классикой советского кинематографа, отметил спикер Госдумы

«Его уход из жизни — невосполнимая утрата для всех нас», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. Поклонники смогут проститься с ним в стенах Театра им. Вахтангова.