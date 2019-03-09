Милан, Италия, 9 марта, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного миланского клуба «Интер» Мауро Икарди выдвинул ряд требований, после исполнения которых он готов возобновить свои выступления за клуб, сообщает 9 марта La Gazzetta dello Sport.

Nazionale Calcio Мауро Икарди

По информации издания, в последние несколько дней новый юрист аргентинца несколько раз встретился с директором клуба «Интер» Джузеппе Маротта и передал ему условия возобновления Икарди тренировок и выступлений за миланскую команду.

Одним из условий является то, что футболист требует, чтобы клуб и его главный тренер провели «общественную реабилитацию» имиджа Икарди и четко разъяснили, за что он был лишен повязки капитана.

При этом в миланской команде уже несколько раз намекали, что первый шаг к примирению должен сделать сам футболист и извиниться перед остальной командой. Однако сам аргентинец не считает себя неправым в данной ситуации.

Отметим, Икарди перестал играть за клуб и тренироваться в основном составе «Интера» после того как был лишен капитанской повязки 13 февраля без объяснения причин. Официальная причина — воспаление колена, однако главный наставник миланцев Лчуано Спаллетти недавно сообщил, что врачи позволили футболисту играть, но этого не желает сам Икарди.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что причиной конфликта между игроком и клубом стало то, что супруга Икарди Ванда Нара, являющаяся агентом футболиста, и руководство клуба не смогли договориться о продлении контракта между Икарди и «Интером».