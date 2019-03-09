Ленинградская область, 9 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Новая авария с участием автобуса произошла днем 9 марта на востоке Ленинградской области. В ней пострадали три женщины из числа пассажиров автобуса.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Это произошло всего через три дня после предыдущей аварии с автобусом в Ленобласти. По злой иронии судьбы, в ДТП вновь попал автобус маршрута Тихвин — Петербург, как и 6 марта, причем его марка — Higer — такая же, как и у автобуса, разбившегося 6 марта. Более того, совпадают даже марки автомобилей других участников столкновения.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 9 марта около 13:30 мск на 523 километре автодороги Вологда — Новая Ладога водитель автобуса, мужчина 1999 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным тягачом марки Renault.

«В результате ДТП три женщины, пассажиры автобуса, пострадали. Степень тяжести вреда здоровью уточняется. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.

Напомним, 6 марта около 10:55 мск на 119 км федеральной трассы «Кола» водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом. После удара автобус врезался в припаркованные на стоянке грузовики.

В Renault тогда погибла пассажирка, 11 человек из обоих транспортных средств были госпитализированы.