Барселона, Испания, 9 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» намерен продлить соглашение со своим аргентинским форвардом Лионелем Месси в следующем сезоне, сообщает 9 марта El Mundo Deportivo.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

По информации издания, руководство клуба хочет сохранить Месси в составе команды как минимум до следующих выборов президента «Барселоны» в 2021 году, а в идеале планируется продлить контракт с футболистом до 2023 года.

Также El Mundo Deportivo пишет о том, что переговоры с участием отца и агента футболиста Хорхе Месси будут начаты в начале следующего сезона.

Отметим, текущий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб в 25 матчах и отметился в них 25 голами и 13 результативными передачами.

Напомним, «Барселона» является лидером чемпионата Испании текущего сезона с 60 очками по итогам 26 прошедших туров.