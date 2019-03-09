Владимир, 9 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Мужчина 45 лет скончался во время конкурса по поеданию блинов, проводившегося в честь праздника Масленицы в городе Владимире. Об этом 9 марта сообщает издание «Зебра ТВ».

(сс) tatyanaui Блины

По информации издания, инцидент произошёл во время городских гуляний в честь праздника масленицы на одной из праздничных площадок города Владимира в микрорайоне Доброе.

Во время шуточного конкурса по поеданию блинов одному из участников, мужчине 45 лет внезапно стало плохо и он упал на землю.

Очевидцы происходящего попытались помочь мужчине и оказать ему первую помощь. К сожалению, попытки граждан привести мужчину в чувство не увенчались успехом, подъехавшая на место ЧП бригада скорой помощи констатировала смерть.

Причина смерти пока не установлена. Сотрудники полиции призвали граждан не строить предположений по поводу смерти мужчины, а дождаться результатов судмедэкспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти подростка на приёме у стоматолога в Москве. По данному факту проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти назначен ряд экспертиз.