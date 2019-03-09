Токио, 9 марта, 2019, 15:08 — ИА Регнум. «Книга рекордов Гиннеса» признала японскую подданную Канэ Танака, которой сейчас 116 лет, самым старым из ныне живущих людей в мире. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает руководство «Книги рекордов Гиннеса».

(сс) Free-Photos Старость

Согласно верифицированным документам, Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Канэ была седьмым ребенком из восьми детей в семье. Сейчас она живет на юго-западе Японии в префектуре Фукуока.

Танака обычно встает в шесть часов утра и начинает день с занятия математикой. Также она любит играть в настольную игру «Отелло».

Напомним, что ранее старейшей жительницей Земли была также японка Тийо Мияко, которая скончалась в возрасте 117 лет.

Стоит отметить, что абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальмен, которая дожила до 122 лет.