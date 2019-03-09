В США разрешили выращивать семгу с отредактированным геномом
Вашингтон, 9 марта, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Надзорные службы США сняли запрет на ввоз в страну икры генетически модифицированного атлантического лосося. Об этом сообщает Associated Press.
Лосось AquAdvantage, являющийся генетически модифицированным видом атлантического лосося (или сёмги), был выведен компанией AquaBounty в 1989 году. Отредактированный геном позволяет существенно сократить время, необходимое для разведения этой рыбы (с трёх лет до 16−18 месяцев).
В 2015 году лосось AquAdvantage стал генетически-модифицированным животным, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Однако вскоре FDA установило запрет на ввоз икры AquAdvantage на территорию страны (генная модификация икры производится в лаборатории, расположенной в Канаде).
Сейчас в FDA сообщили о завершении проверок безопасности и разрешили ввозить икру лосося с отредактированным геномом для выращивания на рыбных фермах.
В AquaBounty рассчитывают в ближайшие недели получить все необходимые сертификаты, которые позволят выращивать AquAdvantage на ферме компании в штате Индиана.
Однако планам компании может помешать судебное разбирательство. Издание отмечает, что несколько экологических организаций намерены опротестовать решение FDA.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии предложили упростить процедуру проверки безопасности продуктов с отредактированным геномом. Предложение министерства относится только к растительным культурам и животным, геном которых редактируется без внесения генов других организмов.