Вашингтон, 9 марта, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Надзорные службы США сняли запрет на ввоз в страну икры генетически модифицированного атлантического лосося. Об этом сообщает Associated Press.

(сс) Maritime Aquarium at Norwalk Атлантический лосось

Лосось AquAdvantage, являющийся генетически модифицированным видом атлантического лосося (или сёмги), был выведен компанией AquaBounty в 1989 году. Отредактированный геном позволяет существенно сократить время, необходимое для разведения этой рыбы (с трёх лет до 16−18 месяцев).

В 2015 году лосось AquAdvantage стал генетически-модифицированным животным, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Однако вскоре FDA установило запрет на ввоз икры AquAdvantage на территорию страны (генная модификация икры производится в лаборатории, расположенной в Канаде).

Сейчас в FDA сообщили о завершении проверок безопасности и разрешили ввозить икру лосося с отредактированным геномом для выращивания на рыбных фермах.

В AquaBounty рассчитывают в ближайшие недели получить все необходимые сертификаты, которые позволят выращивать AquAdvantage на ферме компании в штате Индиана.

Однако планам компании может помешать судебное разбирательство. Издание отмечает, что несколько экологических организаций намерены опротестовать решение FDA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии предложили упростить процедуру проверки безопасности продуктов с отредактированным геномом. Предложение министерства относится только к растительным культурам и животным, геном которых редактируется без внесения генов других организмов.