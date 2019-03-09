Москва, 9 марта, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Ушёл из жизни актёр советского и российского театра и кино, талантливый педагог, художественный руководитель Театрального института имени Щукина, старейший из работающих народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба театра имени Вахтангова.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Владимир Этуш в роли товарища Саахова

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в городе Москве. При этом, как рассказывал сам артист, в паспорте у него годом рождения был записан 1923 год. По словам Этуша, это было связано с тем, что в некоторых семьях было принято мальчиков записывать годом позже, чтобы к моменту призыва в армию молодой человек был крепче.

Театр привлёк будущего актёра ещё в детстве. Будучи школьником, Этуш активно принимал участие в школьной самодеятельности. Окончив школу, Владимир Этуш подал документы в ГИТИС на факультет режиссуры, но провалился на вступительных испытаниях. Но после неудачи в ГИТИСе Этуш, благодаря протекции главного режиссера Театра имени Вахтангова Рубена Симонова, был зачислен вольнослушателем на первый курс Театрального училища имени Б. В. Щукина в Москве в 1940 году.

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, Владимир Этуш ушёл на фронт добровольцем. В 1943 году он был комиссован по инвалидности после ранения и в 1944 году возобновил учёбу в Щукинском училище, а в 1945 году, после окончания училища, был принят в труппу театра имени Е. Б. Вахтангова.

Лейтенант Красной армии Владимир Этуш, 1943 год

Одновременно с окончанием училища, в том же 1945 году, Владимир Этуш начал преподавательскую деятельность в Высшем тетральном училище имени Щукина в качестве ассистента педагога по мастерству актера. В 1976 году году он получил здесь учёную степень профессора, в 1987 году занял должность ректора училища, а с 2003 года стал художественным руководителем учебного заведения.

Первой значимой ролью Этуша в театре Вахтангова стала роль слуги Лаунса в комедии Уильяма Шекспира «Два веронца». Эта роль актёра была одной из самых любимых у зрителей.

Свою первую роль в кино Владимир Этуш сыграл в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего Этуш снялся в более чем 30 кинофильмах и в 27 телеспектаклях. Зрителям он полюбился благодаря великолепным актёрским работам в таких фильмах, как киносказки режиссёра Нажеды Кошеверовой «Старая, старая сказка» (1968), «Тень» (1971), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977) и «Ослиная шкура» (1982), а также замечательным работам в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (1966), «12 стульев» (1971) и «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Владимир Этуш в роли Антона Семёновича Шпака

Помимо работы в кино и театре Владимир Этуш часто выступал как артист разговорного жанра и написал две книги воспоминаний, где подробно и с присущим ему юмором народный артист рассказывает о фактах своей биографии, о своей жизни и творчестве.

У Владимира Абрамовича Этуша был огромный список наград за профессиональную деятельность и за участие в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что Этуш был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также был награждён орденом Красной Звезды «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество». Также в 2013 году Этуш был награждён орденом Александра Невского — «за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность».