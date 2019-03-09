Красноярск, 9 марта, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Сборная команд России установила новый рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на одной зимней Универсиаде.

Krsk2019.ru Российские биатлонисты взяли золотую медаль. Зимняя Универсиада-2019

Золотая медаль российских биатлонистов в соревнованиях одиночной смешанной эстафеты стала 30-й золотой медалью в копилке российской сборной команды. В результате этого российская сборная превзошла предыдущее достижение по количеству золотых наград, полученных на одной зимней Универсиаде.

Предыдущий рекорд также принадлежал сборной России и был установлен на зимней Универсиаде 2017 года в Казахстане. Тогда у российской команды было 29 золотых наград в итоговом командном зачете.

Отметим, в настоящее время в копилке российской сборной 83 награды из них 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые. На втором месте сборная Южной Кореи, в активе которой 13 наград из них 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.