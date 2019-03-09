Брюссель, 9 марта, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Европейский союз с 2021 года введёт визы для въезда на территорию Шенгенской зоны для граждан США. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает CNN.

(сс) cytis Паспорт гражданина США

В отношении граждан США с 2021 года будет действовать система авторизации въезда в Евросоюз (ETIAS), которая регулирует въезд в Шенгенскую зону. Такое решение евробюрократы приняли для усиления мер безопасности в Евросоюзе, а также снижения рисков, связанных в том числе с нелегальной миграцией.

С 2021 году американские граждане для въезда в Евросоюз должны будут оформлять визы. Для этого им понадобится предъявить паспорт, кредитную или дебетовую карту, а также сообщить свой электронный адрес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная правозащитная организация Transparency International заявила, что Украина может лишиться туристического безвизового режима с Евросоюзом, а также не получить новые кредиты от Международного валютного фонда в связи с зашкаливающим уровнем коррупции на Украине.