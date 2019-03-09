Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Санкт-петербургский клуб «Зенит» сенсационно проиграл команде «Уфа» в матче 19-го тура молодежного чемпионата России по футболу, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики футбольного клуба «Зенит»

Игра проходила на поле малой спортивной арены «Петровский» в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 1:0 в пользу башкирского клуба.

Единственный мяч во встрече на счету защитника «Уфы» Вячеслава Демина, который он забил в ворота «Зенита» с поданного углового на 6-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча «Уфа» с 11 очками находится на шестнадцатом, последнем месте в турнирной таблице молодежного первенства Росси по футболу. «Зенит» с 33 очками на четвертой строчке, отставая от идущего третьим московского «Спартака» на 2 очка.