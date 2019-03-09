Москва, 9 марта, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Автомобили on-DO и mi-DO марки Datsun стали доступны по государственным программам «Первый / Семейный автомобиль», сообщили 9 марта в пресс-службе компании Nissan в России.

(сс) takahiro taguchi За рулем

Также, по данным пресс-службы, которые приводит агентство «Автостат», наибольшей популярности пользуется программа «Семейный автомобиль» ввиду того, что данный бренд востребован покупателями, которые имеют детей.

Также в компании ожидают увеличения спроса на указанные модели автомобилей Datsun на 5−10% в связи с тем, что эти модели вошли в действе госпрограмм.

Отметим, в прошлом году по программам «Первый / Семейный автомобиль» было реализовано 500 автомобилей марки Datsun, что составило 31% от всех выданных во время действия программы кредитов Datsun Finance. Всего по фирменным программам автокредитов в 2018 году реализовано 4826 экземпляров автомобилей.