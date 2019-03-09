Москва, 9 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра до воскресенья, 10 марта. Об этом сказано на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

10 марта в Московском регионе будет облачно, ожидается небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Сегодня в Москве был самый теплый день с начала 2019 года. Воздух к 11:00 в районе метеостанции на ВДНХ прогрелся до +5,7 градуса Цельсия.

Сейчас Московский регион находится на периферии сильного циклона, который принёс снежный шторм на Северо-Запад России.