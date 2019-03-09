Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Приморское шоссе в Санкт-Петербурге было перекрыто в связи с произошедшим здесь массовым ДТП с участием около десяти автомобилей. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель в Санкт-Петербурге

Столкновение произошло в районе железнодорожной платформы Горская, на участке Приморского шоссе в сторону Санкт-Петербурга. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Сообщается, что по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Основной причиной ДТП предварительно названо ухудшение метеоусловий в связи со снежным штормом, во власти которого оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием более 30 автомобилей, которое произошло под Санкт-Петербургом.