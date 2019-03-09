Красноярск, 9 марта, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Российская мужская сборная команда по хоккею с мячом нанесла сокрушительное поражение сборной Финляндии в полуфинальном матче на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Krsk2019.ru Российские хоккеисты. Зимняя Универсиада-2019

Игра завершилась со счетом 11:1 в пользу российских игроков.

У сборной России голы на счету оформившего в матче хет-трик Егора Дашкова (7-я, 44-я, 54-я минуты), записавшего на свой счет дубль в игре Богдана Павленского (12-я, 83-я), Николая Конкова (28-я), Александра Легошина (30-я), Сергея Гана (5-я), Владимира Веселова (67-я), Семёна Чупина (75-я) и Владислава Кузнецова (81-я).

На все это сборная Финляндии смогла ответить единственным «голом престижа» в исполнении Томаса Райсайнена (76-я).

В финале соперниками сборной России станет победитель пары Швеция-Норвегия, которая пройдет позднее 9 марта. Матч за звание чемпиона Универсиады состоится 10 марта и начнется в 15:00 мск.

Напомним, на текущей Универсиаде хоккей с мячом был впервые введен в программу соревнований. Всего на турнир было заявлено пять команд.