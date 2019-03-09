Москва, 9 марта, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Космонавты и представители ракетно-космической отрасли возложили цветы к мемориалу первого космонавта планеты Юрия Гагарина у Кремлёвской стены на Красной площади в день 85-летия со дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Советский плакат. Сыну партии — слава! (фрагмент)

В церемонии приняли участие советские и российские космонавты, представители предприятий ракетно-космической отрасли, а также делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным.

Напомним, лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино в Смоленской области. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на борту корабля «Восток-1» совершил первый в истории человечества полёт в космическое пространство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в музее первого полёта в городе Гагарин Смоленской области открылась выставка «Два Гагарина», посвящённая 85-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина и 190-летию со дня рождения русского мыслителя Николая Фёдоровича Фёдорова, ставшего одним из родоначальников философского направления «русский космизм».