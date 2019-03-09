Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Задержка пригородных электропоездов произошла 9 марта в северном от Петербурга направлении. Пассажиры предполагают, что причиной стало падение деревьев на контактную сеть.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Электричка

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, на участке Капитолово-Токсово-Пери «из-за отсутствия напряжения в контактной сети ожидается задержка пригородных поездов».

Две электрички следуют с задержкой около трех часов, еще две — с задержкой более одного часа.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график», — отметили в ОЖД.

«Если кто-то хочет ехать за город в направлении Сосново на электричке, то пока воздержитесь. Электричка остановилась в лесу, машинист говорит, что из-за погодных условий оборвался провод, но рабочие еще не знают, где это произошло», — сообщил в соцсети около 13 часов пассажир одной из остановившихся электричек.

О том, почему в контактной сети нет напряжения, официальной информации пока нет.

В то же время ПАО «Ленэнерго» 9 марта перешло в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На оперативном дежурстве находится 171 бригада (614 человек и 185 единиц техники), введены дополнительные дежурства персонала, созван оперативный штаб.