Дамаск, 9 марта, 2019, 13:45 — ИА Регнум. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, джихадисты из группировки Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь с 7 на 8 марта предприняли очередную атаку на оборонительные позиции Сирийской арабской армии в районе равнины Аль-Гааб.

Иван Шилов ИА REGNUM Успехи сирийской армии

Исламисты пытались взять штурмом оборону сирийских военных у ключевого города Сирмания. Данная местность находится на западе провинции Хама у границы с провинцией Латакия.

Выдвижение боевиков было замечено до того, как они сумели подобраться к своей цели к югу от города Сирмания. Начался ожесточенный бой, который продолжался практически до утра 8 марта. Джихадисты понесли очень тяжелые потери и были вынуждены отступить, чтобы не попасть в окружение и не оказаться в плену.

Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве своей программной цели ставит задачу создания исламского государства на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и ряда стран Центральной Азии.

Ранее посол Китая в Сирии не исключал участия китайских военных в контртеррористической операции против боевиков Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако этого так и не произошло.