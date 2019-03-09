Индиан-Уэллс, США, 9 марта, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Американская теннисист Френсис Тиафо уступил чилийцу Николасу Джарри в матче первого круга теннисного турнира в Индиан-Уэллс, сообщает Sport 24.

(сс) Keith Allison Френсис Тиафо

Американец уступил Джарри в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 5:7.

Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время Тиафо 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 3 из 10 возможных брейк-пойнтов. Его соперник за этот же временной отрезок 8 раз подал навылет, 5 раз ошибся при подаче и смог реализовать 4 брейк-пойнта.

Соперником Джарри во втором круге станет спортсмен из Великобритании Кайл Эдмунд.

Отметим, турнир в Индиан-Уэллс серии АТР-1000 продлится до 17 марта.