Турин, Италия, 9 марта, 2019, 13:43 — ИА Регнум. У главного наставника футбольного клуба «Манчестер сити» Хосепа Гвардиолы есть устная договорённость с руководством туринской команды «Ювентус» о переходе на работу в Турин, сообщил 9 марта журналист Il Giornale Луиджи Гуэлпа на Radio CRC.

(сс) Tsutomu Takasu Хосеп Гвардиола

«Мне стало известно, что Гвардиола уже заключил устное соглашение с «Ювентусом» о четырехлетнем контракте», — заявил Гуэлпа и добавил, что об этом ему сообщил тот же источник, который летом рассказал журналисту о грядущем переходе Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

Напомним, нынешний главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона. При этом контракт Аллегри с туринской командой рассчитан до 2022 года, а Гвардиолы с «МС» — до лета 2021 года.

Отметим, Гвардиола работает с «МС» с2016 года и под его руководством клуб завоевал четыре титула, включая победу в чемпионате Английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.