Ниигата, Япония, 9 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Как минимум 87 человек в Японии пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным. Об этом 9 марта сообщает агентство Kyodo.

(сс) SarahRichterArt Морское животное

ЧП произошло в Японском море в районе префектуры Ниигата. Скоростной паром со 120 пассажирами на борту совершал рейс из порта города Ниигаты к острову Садо. На подходе к порту назначения паром на высокой скорости натолкнулся на крупный подводный объект. Предположительно, это был кит, проплывавший мимо.

В результате столкновения большая часть пассажиров получила травмы разной степени тяжести.

Судно также получило повреждения: были погнуты подводные крылья и на обшивке судна впоследствии была обнаружена крупная трещина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП с турецким судном в Италии. Грузовое судно Efe Murat под флагом Турции столкнулось с волнорезом в районе набережной в итальянском городе Бари. в результате инцидента никто не пострадал.