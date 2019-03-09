Гагарин, Смоленская область, 9 марта, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Сегодня в день рождения первого космонавта планеты Земля в Музее первого полета в г. Гагарин открылась выставка «Два Гагарина».

Выставка символически соединяет два юбилея: 85-летие со дня рождения Ю.А. Гагарина и 190-летие со дня рождения философа, родоначальника русского космизма Николая Федоровича Федорова (1829−1903), потомка рода князей Гагариных. Николай Федоров философски обосновал идею выхода человечества в космос, Юрий Гагарин впервые шагнул от идеи к проекту.

«Порожденный крошечною Землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем» — писал Федоров. В его «Философии общего дела» звучит мысль о высоком призвании землян, поприщем которых должна стать вся Вселенная. Победу над «разделяющим пространством» философ соединял с победой над «всепоглощающим временем», призывая направить совокупные силы людей не на вражду с себе подобными, а на борьбу со стихийными природными катаклизмами, на преодоление болезней, старости, смерти. Нравственный масштаб мысли философа хорошо передает его афоризм: «Жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех».

Мечту Московского Сократа о выходе в Космос подхватил Константин Циолковский. В 1873—1876 годах родоначальник космонавтики занимался в библиотеке Румянцевского музея, и Федоров был его наставником в деле самообразования. Ученый, изобретатель, автор трудов по ракетодинамике Циолковский стал создателем Космической философии и сам себя называл «Гражданином Вселенной».

В XX веке федоровская идея искусства будущего, образ земли как космического корабля и человечества как его экипажа, проекты коперниканской архитектуры вдохновляли писателей, поэтов, художников, от Валерия Брюсова и Владимира Маяковского до Василия Чекрыгина и Казимира Малевича. Творческая мысль космизма стала духовным фундаментом российской космонавтики, вдохновила инженерный поиск пионеров космической эры. От первого Гагарина Федорова через Циолковского протягивается нить к Ф.А. Цандеру, С.П. Королеву, В.П. Глушко, а от них к Ю.А. Гагарину. Он был из тех «богатырских характеров», которые, по Федорову, вскормлены «ширью русской земли» и которым открыты бескрайние пространства Вселенной.

Выставка «Два Гагарина» подготовлена Музеем-библиотекой Н.Ф. Федорова при библиотеке № 180 г. Москвы и Музеем первого полета на родине Ю.А. Гагарина в сотрудничестве с Государственным музеем истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Посетители выставки увидят уникальное издание «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова, философские брошюры К.Э. Циолковского и его знаменитую работу «Исследование миров пространств реактивными приборами», прижизненные издания философов-космистов Н.А. Умова, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и др., первые советские жидкостные ракеты ГИРД, личные вещи Ю.А. Гагарина, в том числе его шлемофон, оболочку скафандра и бортовой журнал космического корабля «Восток». Образы двух Гагариных представлены в картинах художников Ю.Г. Мелькова «Русский философ Николай Федоров» и В.M. Чайки «Первый космонавт Земли», передавшего знаменитую улыбку Гагарина, которая так вдохновляла людей разных стран и континентов. Полет первого космонавта открыл миру возможность ощутить единство его земной и шире — вселенской судьбы, общность глобальных задач, стоящих перед человеческим родом. 108 минут на орбите радикально расширили ценностный горизонт человечества: человек разумный стал человеком космическим, homo sapiens — homo cosmicus.

Выставка в Музее первого полета продлится с 9 марта по 1 июня 2019 года.