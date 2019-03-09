Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Угроза морского нагонного наводнения в Санкт-Петербурге миновала. Об этом сообщили 9 марта в дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Затворы на судо‑ и водопропускных сооружениях петербургской дамбы полностью открыты.

Dambaspb.ru Дамба, судопропускные сооружения в летний период

«Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено», — отметили в дирекции КЗС.

Дежурная служба дамбы остается на рабочих местах в режиме готовности, поскольку ненастная погода в петербургском регионе продолжается — по данным МЧС, скорость западного ветра может достигать 17−22 м/с.

Как отмечает ИА REGNUM, в период сегодняшней угрозы наводнения максимальный уровень воды над ординаром, по данным мониторинга, составил 95 см. Наводнениями в Петербурге считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара.

Как отметили в КЗС, 9 марта 2019 года успешно предотвращено 16 морское нагонное наводнение.